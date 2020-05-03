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فن

عمرو عبد الجليل يتصدر تويتر بسبب أحداث مسلسل النهاية

الأحد 03/مايو/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر عمرو عبد الجليل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب مشاهده فى مسلسل النهاية الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف.

جاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:
‏مسلسل النهاية مفيهوش حاجة حلوة غير الساوند تراك + عمرو عبدالجليل
‏بصوا هوا أنا مش فاهم حاجة في المسلسل بس تمثيل عمرو عبدالجليل عظيم والمشاهد اللي بيطلع فيها أحلي مشاهد فالمسلسل
‏يجدعان الليثي مع عمرو عبدالجليل دويتوا حلو اوى
‏الممثلين فى حتا وانت لوحدك ف حتا تانيه خالص 
‏أنا اللى مصبرنى على النهاية عمرو عبدالجليل ومحمود الليثى فعلًا !

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ويعد هذا العمل عودة جديدة لـ يوسف الشريف بعد غياب عامين عن الدراما منذ آخر أعماله مسلسل "كفر دلهاب".  

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