كوريا الجنوبية ترد على الهجوم الناري لجارتها الشمالية

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن كوريا الجنوبية ردت على الهجوم الكوري الشمالي بعد دقائق من إطلاق النيران تجاهها.





وقالت الوكالة إن إطلاق النار من قبل كوريا الشمالية اضطر بكوريا الجنوبية إلى بث تحذيرات وإطلاق النار.





كانت الوكالة ذكرت قبل قليل أن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية أصابت موقعا للحرس الكوري الجنوبي داخل المنطقة المنزوعة السلاح.





وقالت الوكالة إنه لم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع إصابات.





يأتي ذلك بعد يوم من أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون عقب التقارير التي تحدث عن مرضه.





ونشرت شبكة "كيه.بي.إس" الكورية الجنوبية، لقطات مصورة توثق الظهور العلني الأول لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بعد شائعات وفاته.





وأظهر الفيديو كيم جونج أون وهو يشارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.



