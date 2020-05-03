منبع كورونا.. إهمال شديد من العاملين في معهد ووهان خلال التعامل مع الفيروسات.. صور

رًا للموظفين الذين يدخلون الكهوف لأخذ مسحات من الخفافيش التي تحمل فيروسات كورونا، ولا يرتدي العلماء الحد الأدنى من معدات الحماية، وأزال المعهد أيضا تفاصيل زيارة ريك سويتزر خبير العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الأمريكية ببكين، وزار المعهد في مارس 2018.

وتضمنت الصور التي تم جمعها من موقع العهد الرسمي قبل أن يحذفها، صو