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نائب مدير مستشفى حميات إمبابة ينفعل: لو سمحتوا ساعدونا.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 06:12 ص
نائب مدير مستشفى
نائب مدير مستشفى حميات إمبابة ينفعل على الهواء
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محمد شحتة
انفعل الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة على الهواء، معبرا عن حزنه الشديد من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، ولا يوجد اهتمام ولا التزام بها من المواطنين.


وقال الجارحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الناس حتى الآن غير متصورة الكارثة التي قد تحدث مع عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، منوها أن معدل الإصابات يزيد ووزارة الصحة تقوم بواجبها على أكمل وجه والأطباء يضحون بحياتهم من أجل إنقاذ الأرواح.


وتابع: لو سمحتوا ساعدونا والتزموا بالإجراءات الاحترازية لأن الفيروس قد لا يرى ولا تظهر له أعراض وكذلك قد ينتقل من شخص لديه مناعة قوية إلى شخص آخر مناعته ضعيفة فيموت الأخير والأول لا يتأثر.


وأكد أن الماسك يمنع انتقال الفيروس بنسبة 60% منوها أن التجمعات بين الناس ما زالت مستمرة وهذه كارثة، مطالبا بضرورة إصدار قانون يجبر على ارتداء الكمامات وبالأخص في التجمعات والأماكن العامة.


وأشار إلى أن أي شخص يشعر بتغيرات في التنفس وارتفاع درجات الحرارة، وصداع مزمن وهمدان في الجسم، عليه أن يلجأ فورا لمستشفى حميات قريبة منه بدون خوف.

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