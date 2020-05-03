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فن

أخبار السوشيال ميديا.. دعوات لتغيير لون شعر نبيلة عبيد.. تامر شلتوت يحدد موعد ومكان دفن شقيقه.. وعمرو عبد الجليل يتصدر تويتر

الأحد 03/مايو/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تامر شلتوت يحدد موعد ومكان دفن شقيقه
نشر الإعلامى تامر شلتوت عبر حسابه الرسمى على فيسبوك نعيا لأخيه الذى توفى إثر حادث سيارة.
وأعلن أنه سيتم الدفن في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر فى مقابر عائلتهم".

نشر على ربيع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من كواليس تصوير أغنية اصحابى دول من مسلسل عمر وديابو ظهر برفقة المطرب الشعبي محمود الليثى.

نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بورتريه لها يظهر بلوك مختلف وشعر أسود. 
ونالت الصورة اعجاب متابعيها، وأبدوا إعجابهم بلون شعرها، وطالبوها بتغيير شعرها إلى اللون الأسود.

تصدر عمرو عبد الجليل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب مشاهده فى مسلسل النهاية الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف.

نشرت علا رشدى صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " برفقة آسر ياسين من خلال مشاهدهما من مسلسل " ب 100 وش".
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