فيديو نادر لـ ميرنا المهندس أثناء الاحتفال بعيد ميلادها





وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادرا للفنانة ميرنا داخل منزلها أثناء احتفالها بعيد ميلادها بعد مفاجأة أصدقائها لها.





تمنى أصدقاء ميرنا في عيد ميلادها دوام الصحة والجمال، ودعوا لها جميعا بأن يزيد وزنها، الشيء الذي دفعها للضحك.





ظهر في المقطع عدد كبير من الشباب الذين أصبحوا في وقت لاحق نجوم السينما، أبرزهم منة شلبي وحلا شيحة وشريف سلامة وعدد قليل من أسرة الفنانة الراحلة.





تعرضت ميرنا المهندس للتنمر بسبب نحافتها ووزنها الخفيف، ولكنها كانت تتغاضى عن تلك السخرية، ولكن ما أصابها بالإحباط فعلا هو عدم تصديق الجمهور بعد أن أعلنت أنها مريضة بسرطان القولون، مما تسبب لها في أزمة نفسية بعد خروج شائعات تنفي أنها مريضة وأنها تحاول إثارة ضجة اعلامية.





ميرنا المهندس توفت في عام 2015 بعد إصابتها بسرطان القولون، وغادرت إلى لندن لاستئصاله، وعمرها 32 عاما.

يوافق اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، التي كانت تتمتع بشعبية كبيرة في الوسط الفني بشهادة عدد كبير من الممثلين الشباب والكبار.