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فن

أمير كرارة: ربنا ميزنا بحاجة واحدة بس

الأحد 03/مايو/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه على "توتير "تسجيلاً صوتياً لمقطع من المسلسل وهو يقول: "إحنا بس ربنا ميزنا بحاجة واحدة بس عن المخلوقات كلها الاختيار".

يحقق مسلسل "الاختيار" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة ويتفاعل الجمهور مع كل حدث من أحداث حلقاته.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.

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