أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

تصدرت الفنانة عايدة رياض، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" مساء أمس الخميس.
وقالت الفنانة عايدة رياض، تعليقا على الشائعات التي تطلق عليها، إن شائعة الوفيات التي تطال الفنانين شيء بسيط بالنسبة للشائعات التي تعرضت لها.
وأوضحت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها ليس لها علاقة بالتكنولوجيا، ولا تستطيع التعامل معها، متابعة: "شوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة، وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيسبوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي".
واستكملت رياض، قائلة: "بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء".
وكشفت الفنانة عايدة رياض، سر الـ100 دولار التي جعلتها تدخل السجن، قائلة: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا".
واستطردت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "جاء 4 أشخاص لمحرم فؤاد وقالوله على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".
وتابعت: "محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، ومحرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت".
واستطردت: "بعتولي فيلم الغول في أول جوازي، ومحرم فؤاد رفضه من على الباب"؛ موضحة سبب طلاقها من محرم فؤاد، قائلة: "كان وقتها مسلسل المال والبنون، وكنت بنزل طول اليوم وبرجع متأخر جدًا، وكنت بخاف منه لأنه يخض وله شخصيته".
وتابعت: "قالي هو ده بانسيون ولا إيه، وبدأت الخلافات وبقيت بين نارين، وحصلت خلافات كتير لدرجة إني نزلت بشنطة هدومي وروحت التصوير بيها".
واستكملت: "طول ما كنت بمثل محرم فؤاد كان بيتضايق، كان خايف عليا، وهو كان عنده حق، تركيبته كانت إن مراته متشتغلش"، مضيفة: "محرم فؤاد معملش فيا حاجة وحشة، ولكن كان بيتعب نفسيًا من التمثيل، وسيبت محرم علشان شغلي".
وكشفت عايدة رياض، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" عن تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، قائلة: "اتخضيت جدًا بسبب إصابتي، وعملت عمليات منظار كتير جدًا".
وتابعت عايدة رياض: "مرض السرطان خطير، ولكن الشفاء من عند ربنا"، مشيدة بأطباء مصر، قائلة: "ولا تقولي باريس ولا لندن، الدكاترة عندنا عظماء جدًا".
وأضافت عايدة رياض أنها ظلت تحارب مرض السرطان لمدة عام، وكانت تعالج بالكيماوي والإشعاع.
وأردفت: "ربنا فوق كل شيء، والمرض بيصيب أي حد، بس أنا محبتش أقول لأي حد لأني مكنتش عايزة أشيل حد همي.. وأعلنت عن إصابتي بالمرض بعد ما خفيت".