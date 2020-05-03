أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

تصدرت الفنانة عايدة رياض، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" مساء أمس الخميس.





وقالت الفنانة عايدة رياض، تعليقا على الشائعات التي تطلق عليها، إن شائعة الوفيات التي تطال الفنانين شيء بسيط بالنسبة للشائعات التي تعرضت لها.

وأوضحت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها ليس لها علاقة بالتكنولوجيا، ولا تستطيع التعامل معها، متابعة: "شوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة، وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيسبوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي".

واستكملت رياض، قائلة: "بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء".





وكشفت الفنانة عايدة رياض، سر الـ100 دولار التي جعلتها تدخل السجن، قائلة: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا".

واستطردت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "جاء 4 أشخاص لمحرم فؤاد وقالوله على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".

وتابعت: "محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، ومحرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت".





واستطردت: "بعتولي فيلم الغول في أول جوازي، ومحرم فؤاد رفضه من على الباب"؛ موضحة سبب طلاقها من محرم فؤاد، قائلة: "كان وقتها مسلسل المال والبنون، وكنت بنزل طول اليوم وبرجع متأخر جدًا، وكنت بخاف منه لأنه يخض وله شخصيته".

وتابعت: "قالي هو ده بانسيون ولا إيه، وبدأت الخلافات وبقيت بين نارين، وحصلت خلافات كتير لدرجة إني نزلت بشنطة هدومي وروحت التصوير بيها".

واستكملت: "طول ما كنت بمثل محرم فؤاد كان بيتضايق، كان خايف عليا، وهو كان عنده حق، تركيبته كانت إن مراته متشتغلش"، مضيفة: "محرم فؤاد معملش فيا حاجة وحشة، ولكن كان بيتعب نفسيًا من التمثيل، وسيبت محرم علشان شغلي".



