الحلقة 9 من مسلسل البرنس.. نور تكشف لـ محمد رمضان مدبر حادث مقتل زوجته

وتتوجه علا التي تجسدها الفنانة "نور" للاطمئنان على رضوان، وقالت له إنها أبلغت عن طليقها، وتم احتجازه.





خرج رضوان خلسة من المستشفى بابنته وذهب إلى قبر لبنى وابنه سيف، ودعا لهما بالرحمة، وقال لها: "والله العظيم يا لبنى مكنتش بكدب عليكى لما قلت إنك أغلى حاجة فى حياتى".





كما وقف على قبر والده الحاج حامد البرنس، وقال: "اسمع يابا لو ولادك هما اللى عملوا كده فى لبنى هدفنهم جنبك وهخليهم عبرة لمن فى الأرض .. لو كان إخواتى هما اللى عملوا كده يبقى أنت السبب لما كتبت الوصية من غير ما تاخد رأيى".