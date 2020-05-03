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فن

الحلقة 9 من مسلسل البرنس.. نور تكشف لـ محمد رمضان مدبر حادث مقتل زوجته

الأحد 03/مايو/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تشهد أحداث الحلقة 9 من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها تأكد "سلوى عثمان" والدة عبير "رحاب الجمل"، أن أبناءها وراء حادث رضوان البرنس "محمد رمضان".

وتتوجه علا التي تجسدها الفنانة "نور" للاطمئنان على رضوان، وقالت له إنها أبلغت عن طليقها، وتم احتجازه.

خرج رضوان خلسة من المستشفى بابنته وذهب إلى قبر لبنى وابنه سيف، ودعا لهما بالرحمة، وقال لها: "والله العظيم يا لبنى مكنتش بكدب عليكى لما قلت إنك أغلى حاجة فى حياتى".

كما وقف على قبر والده الحاج حامد البرنس، وقال: "اسمع يابا لو ولادك هما اللى عملوا كده فى لبنى هدفنهم جنبك وهخليهم عبرة لمن فى الأرض .. لو كان إخواتى هما اللى عملوا كده يبقى أنت السبب لما كتبت الوصية من غير ما تاخد رأيى".

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

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