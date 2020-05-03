مسئول روسي: رئيس الوزراء ميشوستين يخضع لإشراف الأطباء وحالته الصحية طبيعية

أعلن بوريس بيلياكوف السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة الروسي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، الذي تعرض للإصابة بفيروس "كورونا"، مازال تحت إشراف الأطباء، ويباشر بعض الأعمال ويجري اتصالات مستمرة مع زملائه.

وقال بيلياكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن ميشوستين لا يزال تحت إشراف المتخصصين، ويأخذ العلاج، كما أن حالته الصحية طبيعية بما يسمح له القيام ببعض الأعمال وإجراء الاتصالات مع زملائه عبر الهاتف".

وكان بيلياكوف قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن ميشوستين، كان قد قلل بالفعل من تواصله وكان يعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، ومع ذلك فإن كل من تواصل معه شخصيًا سوف يتم عزله وسوف يخضع لاختبار إضافي.

وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلووسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة ميشوستين بفيروس "كورونا".



