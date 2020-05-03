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منوعات

السمنة تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا بنسبة 40%

الأحد 03/مايو/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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احمد شريف

يخشى العلماء أن تساعد السمنة في استجابة مناعية لفيروس كورونا.



وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يستكشف العلماء العوامل المحتملة التي يمكن أن تزيد من خطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من السمنة.



وفقًا لبيانات وحدات العناية المركزة ، فإن الأشخاص ذوي الوزن الصحي يشكلون الأقلية من مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة بينما ما يقرب من ثلاثة أرباع حمل الوزن الزائد يواجهون خطر الوفاة اثر إصابتهم بالكورونا.



وكشفت بيانات مستشفيات البريطانية هذا الأسبوع أن السمنة تزيد من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 40 في المائة.



في حين أن الأسباب لا تزال غير واضحة ، وحذر العلماء من وجود خلل محتمل في جهاز المناعة يجعل من الصعب مكافحة الفيروس لدى الأشخاص ذوي السمنة العالية.


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