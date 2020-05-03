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أخبار العالم

إنجلترا تسجل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:52 م
إنجلترا تسجل 327
إنجلترا تسجل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت إنجلترا، اليوم، الأحد، عن تسجيل 327 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إنجلترا إلى 21180 حالة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد، حصد ضحاياه، وذلك بعد أن وصلت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى أكثر من 240 ألف حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 3,500,000 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 245 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.

فيما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا لـ مليون و125 ألف حالة شفاء حول العالم.
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