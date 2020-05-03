نقيب الفلاحين يحذر الحكومة من كارثة في الريف ترفع معدلات الإصابة بفيروس كورونا

حذر حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين من عدم التزام المواطنين فى الريف المصري بالتعليمات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومه للسيطره علي وباء كورونا والحد من انتشاره حيث يشكل ذلك خطرا كبيرا ويحطم كل المجهودات المتخذه لمنع انتشار هذا الوباء.









وأشار " أبوصدام" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ، إلي أنه يمكن لهذه القري ان تتحول لبؤر تساهم في تفشي المرض بجميع انحاء الجمهورية.





واضاف ابوصدام ان قلة الوعي بخطورة المرض وبعد هذه القري عن المدن الكبيره وقلة إمكانياتها جعلها بعيده عن اعين الاعلام واعين الجهات الرقابيه. .





ولفت إلي ان معظم اهالي القري يعيشون حياة شبه طبيعيه ويستبدلون التجمع في المساجد والكنائس بالتجمع في المنازل والدوارات ولا يلتزم عمال اليوميه بادني درجات الحفاظ علي انفسهم من اانتشار وباء كورونا أثناء الذهاب الي اعمالهم اليوميه





واوضح أنه ورغم استحالة بقاء الوضع الحالي بالالتزام بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة إلا أن اتباع الاجراءات اللازمه لمنع انتشار وباء كورونا بالغ الأهمية حتي لا يفلت المرض عن السيطره قبل اكتشاف امصال وادويه له .









وناشد الحكومه بتوفير الكمامات والمطهرات باسعار مناسبه لاهالي الريف وتشديد الرقابه والزام هولاء المواطنين باتباع التعليمات والتدابير التي وضعتها الدوله للحفاظ عليهم ومن تفشي الوباء



