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فن

باسم ياخور يقذف رامز بـ "الجزمة" في رامز مجنون رسمي

الأحد 03/مايو/2020 - 07:44 م
باسم ياخور
باسم ياخور
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آيه عاطف
حل الفنان باسم ياخور، ضيف حلقة اليوم الأحد من برنامج "رامز مجنون رسمي"، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين باسم، ورامز جلال.

وعقب انتهاء المقلب قام باسم ياخور بخلع حذائه وحذف رامز جلال به، ومن ثم وقع في فخ المياه، وهو المقلب الأخير في الحلقة.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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