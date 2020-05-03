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أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية: نشارك في يوم الصلاة للأخوة الإنسانية ليرفع الله الوباء عن العالم

الأحد 03/مايو/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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سامح سلام
أعلنت الكنيسة الأسقفية بمصر مشاركتها في يوم الصلاة المقرر إقامته في 14 مايو الجارى، بناءً على الدعوة التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.


وقال المطران منير حنا، في بيان له، نشكر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان؛ على دعوتهما للمشاركة في يوم

 الصلاة  14 مايو الجاري؛ ونحن كنيسة نرحب بيوم الصلاة؛ والهدف من الصلاة والصوم هو أن يتدخل الله القدير لكى يرفع الوباء عن العالم.


وأضاف "نحن نرفع قلوبنا ونصلي ونثق في وعود الله أن يستجيب للصلاة عندما نرفع قلوبنا إليه؛ ونحن نطلب مجد الله ونطلب منه أن يتدخل في إيقاف هذا الوباء الجائح".


وكان غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر قد دعا إلى يوم للصلاة والصوم لأبناء الكنيسة في مصر تضامنا مع توصية قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورسالة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.


وذكر بيان صادر اليوم عن غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، نوصي بأن يكون يوم الخميس الموافق ١٤ مايو ، يوم صلاة وصوم، كل فرد في مكانه؛ ليرفع الله هذا الوباء، وأن يلهم العلماء لاكتشاف الدواء المناسب ليقضي عليه.


كما تقدم الصلوات إلى الله أن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الوباء الخطير.


وأضاف بطريرك الكنيسة الكاثوليكية أن كل القداسات تقدم في هذا اليوم على هذه النية الخاصة، ولأجل شفاء كل المرضى.


وتابع "الرب القائم قادر أن يحررنا من كل خوف ويشفينا من كل مرض ويحفظ كل إنسان في سلام وأمان، بشفاعة امنا العذراء مريم، وجميع القديسين، طالبا صلاتكم من أجلي ومن أجل الكنيسة والوطن".

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