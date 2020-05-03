ترامب: أنقذت الملايين من كورونا.. والمخابرات أخبرتني أنني على حق بشأن الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان المخابرات الأمريكية أخبرته بأنه كان على صواب بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعامل إدارته معه.





وقال ترامب على تويتر:"أبلغتني المخابرات للتو بأنني كنت على صواب، وأنهم يثروا موضوع فيروس كورونا حتى أواخر يناير، قبل الحظر الذي فرضته على الصين أيضا، لم يتحدثوا إلا عن الفيروس بطريقة غير مهددة أو كحقيقة".





وأضاف ترامب:"لقد أخطأت وسائل الإعلام المزيفة مرة أخرى، كما هو الحال دائما، وتم إنقاذ عشرات الآلاف من خلال الحظر المبكر الذي فرضته على الصين في بلدنا، الأشخاص الذي سمحنا لهم بالدخول تم فحصهم واختبارهم بشكل كبير كمواطنين أمريكيين، وعلى هذا النحو، أرحب بهم بأذرع مفتوحة".





إلى ذلك، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.





وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد وجود "عدد هائل من الأدلة" على أن مصدر "كوفيد-19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.





وقال لشبكة "أيه بي سي" إن "هناك عددا هائلا من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.





وتزايدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور الصين في الوباء الذي أصاب نحو 3,5 ملايين شخص وأودى بأكثر من 240 ألفا حول العالم.



