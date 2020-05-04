شفاء ٢١ حالة مصابة بكورونا وتحول ١٨ آخرين إلى سلبى بمستشفيات العزل في الدقهلية

اعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أمس الأحد عن شفاء ٢١ حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد الموجودين بمستشفى العزل بتمى الامديد والمدينة الجامعية بالمنصورة عقب تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية وشفاؤهم تماما.

وأضاف ان ذلك بالاضافة الى تحول نتيجة ١٨ حالة اخرى من ايجابى الى سلبى وينتظر شفاؤهم التام لخروجهم مشيرا الى أن باقى الحالات بمستشفيات الحجر يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من ابطال الحجر الصحي وسيتوالى خروجهم تباعا، موجها الشكر لكل من يشارك في هذا العمل العظيم من جموع القطاعات.





واشاى الى ان الفرق الطبية بتمى الامديد والمدينة الجامعية مازالت يقدموا اغلى أنواع التضحيات من أجل المرضى بأماكن العزل سائلا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.





كما يهيب بالمواطنين الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد والبعد عن الزحام الذى اصبح ظاهره غريبة فى هذه الأيام مما يدق بناقوس الخطر علينا جميعا.