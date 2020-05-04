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برلمان

برلماني يوضح طريقة قياس معدل تراجع فيروس كورونا في مصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
قال د. محمد عبده، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إنه يجب أن لا يتعجل المواطن ويطالب بفتح المساجد فى هذه الأوقات الصعبة، فى ظل وجود فيروس كورونا الذي ينتهز أى فرصة ممكنة لكي يتفشى بيننا.


وأكد "د . عبده"، لـ"صدى البلد"، أن النتائج التى تعلن عنها وزارة الصحة يوميًا لا تبشر بخير، فهناك تزايد فى الحالات ملحوظ، ولذلك لا ينبغى لنا أن نأخذ أى خطوة فى فتح المساجد فى هذا الوقت حتى نستطيع أن نقضي على الفيروس الملعون، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لمعرفة استقرار مصر والسيطرة على الفيروس هى تناقص أعداد المصابين اليومية.


وأشار النائب، إلى أن مصر من الدول القلائل التى بها أعداد مصابين مقارنة بالولايات المتحدة وإيطاليا والصين وبريطانيا وغيرها من الدول، متابعا "الحكومة عملت اللى عليها وزيادة، ومش هتمشي وراك زي العسكري".
 

وكان ذلك بعد أن أعلنت إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأحد ١٠ من رمضان ١٤٤١ھ الموافق ٣ مايو ٢٠٢٠م، عن إقامة صلاتي التراويح والتهجد بدءًا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بـ الجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.


كما أعلنت إدارة الجامع أن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب -بمشيئة الله تعالى. 
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