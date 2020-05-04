برلماني يوضح طريقة قياس معدل تراجع فيروس كورونا في مصر

قال د. محمد عبده، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إنه يجب أن لا يتعجل المواطن ويطالب بفتح المساجد فى هذه الأوقات الصعبة، فى ظل وجود فيروس كورونا الذي ينتهز أى فرصة ممكنة لكي يتفشى بيننا.









وأكد "د . عبده"، لـ"صدى البلد"، أن النتائج التى تعلن عنها وزارة الصحة يوميًا لا تبشر بخير، فهناك تزايد فى الحالات ملحوظ، ولذلك لا ينبغى لنا أن نأخذ أى خطوة فى فتح المساجد فى هذا الوقت حتى نستطيع أن نقضي على الفيروس الملعون، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لمعرفة استقرار مصر والسيطرة على الفيروس هى تناقص أعداد المصابين اليومية.









وأشار النائب، إلى أن مصر من الدول القلائل التى بها أعداد مصابين مقارنة بالولايات المتحدة وإيطاليا والصين وبريطانيا وغيرها من الدول، متابعا "الحكومة عملت اللى عليها وزيادة، ومش هتمشي وراك زي العسكري".





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