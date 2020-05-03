النائب العام: توفير التدابير والأدوات اللازمة للوقاية من كورونا لأعضاء النيابات

أرسل النائب العام، بيانًا إلى رؤساء الاستئناف والقائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، موضحا أنه اتخذ قرارات جديدة إعمالا لما سبق وأمر به من أهمية الحفاظ على الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين في ظل الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.





وأوضح البيان، أنه تمهيدا لعودة العمل إلى طبيعته، وحرصا من النائب العام على توفير التدابير والأدوات والمواد اللازمة للوقاية من هذا الفيروس وضمان جودتها وسلامتها، حيث أمر بما يتبع ويرجى التنبيه باتخاذ اللازم نحو إرسال مندوب عن كل نيابة استئناف إلى مقر إدارة النيابات مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق؛ وذلك لتسليمه الكمية المقررة لكل نيابة من الكمامات المستدامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وأمناء الاستيفاء والسائقين وأفراد الحراسة والعمال.





وأشار البيان إلى أنه توجد دفعة إضافية من مطهرات الأيدي، والسترات الوقائية للنيابات التي أخطرت بنفاد السترات منها، علمًا بأن تلك الكمامات يمكن تكرار استخدامها شريطة تعقيمها بمادة الكحول، وألا يستبدلها أحد بأخرى حوزة شخص آخر، وأن الأعداد المقررة قد جرى تحديدها وفقا للأعداد التي أرسلتها كل نيابة الإدارة النيابات.

وكتعليمات المستشار النائب العام يرجى التفضل بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو استمرار التنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتطهير وتعقيم النيابات واستراحات الأعضاء، وإخطار إدارة النيابات بأي عقبة تشوب هذا التنسيق لتذليلها، على أن تتولى الإدارة هذا الأمر بدائرة مكتب النائب العام .





واختتم البيان، بالدعاء "أدام الله علينا جميعا دوام الحفظ والعافية والسلامة من كل سوء ولكم منا خالص الشكر والتقدير".