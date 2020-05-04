وزير السياحة : منع الجاكوزي وحظر الشيش فى فنادق شرم والغردقة

كشف الوزير أن الضوابط دقيقة جديدة وتشمل تفعيل فندقة طبية حتى يستطيع أي فندق ممارسة العمل خلال الفترة القادمة مشيرًا أن الاشتراطات أصبحت إلزامية قانونية على كل فندق وتابع على سبيل المثال صالات المطاعم المنضدة الواحدة لا يجب أن تزيد عدد الكراسي فيها عن أربعة كراسي وعدد العاملين في أي منشأة لا يجب أن يزيد عن 50% من الإجمالي.





وأضاف الدكتور خالد العناني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية, أن " ويتر " أو مقدم طعام يجب عليه أن يرتدي الكمامة أثناء تقديم الطعام فضلا عن التعقيم المستمر وتغيير مفروشات الغرف دوريًا والمناشف المستخدمة أيضًا على البلاجات ستكون خاصة بكل نزيل فقط ".

منوها انه تم إلزام المنشات بنسبة عماله خمسين في المئة وكيفية تطبيقها قال " معظم العمالة في الاماكن السياحية الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ قادمين من الصعيد ووجه بحري وبالتالي إتخذنا عدة إجراءات مهمة وهي التناوب فالعمالة التي ستصل إلى المدن السياحية لن تغادرها إلا بعد 60 يومًا وفور وصوله سيخضع لكشف وفحص وبعد الاطمئنان عليه يباشر العمل خلال هذه الفترة ويعود بعد شهرين إجازة ويتناوب أخرين " .

وحول الطيران الداخلي وعودته قال الوزير " بالنسبة للطيران تم الاشتراط أن الحجز سيتم إلكترونيًا وسيتم تعقيم حقائب المسافرين في المطارقبل المغادرة وعودتها ونسبة الاشغال في الطائرة متراجعه بنسبة 50% لن يجتمع راكبين بجوار بعضها البعض بالاضافة لترك صف بين كل راكب والاخر حتى الحافلات التي ستقل النزلاء نسبة الاشغال فيها 50% مشددًا أن عملية التعقيم ستكون في كل مكان وكل مرحلة يصل فيها النزلاء مشيرًا أن ضوابط التعقيم إشتطرت ايضًا خامات المواد المستخدمة في التعقيم طبقًا لمواصفات وزارة الصحة.

موضحا أن الاجراءات الاحترازية تشمل حظر تقديم الشيش للنزلاء ومنع الجاكوزي ومنع " شاور " الجيم " ويسمح فقط لصالات الجيم أن تستقبل النزلاء في المنشات الذين جرى فحصهم مسبقًا وليس من خارج القرى السياحية مشيرًا أنه سيتم تعقيم كافة الاجهزة في المنشات الفندقية كل 60 دقيقة .

مشيرًا أن كل هذه التفاصيل الدقيقة ستخضع لاشراف دقيق من قبل مدير المنشاة الذي سيوقع إقرارًا بالالتزام وسيشرف على ذلك ثلاثة جهات الصحة والسياحة وغرفة المنشات الفندقية وفي حال المخالفة سيتم غيقاف ترخيص مدير المنشاة نهائيًا وستغلق المنشاة مشيرًا أنه لن يكون هناك تهاونًا أبدًا ولا إستسهال في تطبيق تلك الضوابط