وزارة الصحة: نعلن عدد مصابي فيروس كورونا بكل شفافية ..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن دول العالم ومنها مصر بدأت تتعايش مع فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين الاهتمام بالإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على المجتمع بشكل عام.









وأضاف خالد مجاهد، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الأولى، أن التباعد مهم جدًا في ظل جائحة كورونا، والإصابة بالفيروس ليست وصمة عار، وعلينا جميعًا اتباع التعليمات الطبية من أجل تجاوز الأزمة.









وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تعمل على إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل مستشفيات الحميات إلى مستشفيات للعزل لمصابي فيروس كورونا ومدها بالأجهزة الطبية اللازمة.





وتابع خالد مجاهد ، أن الإصابات بالأطقم الطبية لا تذكر بالمقارنة مع باقى الدول، ونسبتها في مصر 12% فى الأطقم الطبية، وتكون داخلية، بينما 88% منها خارجية كما أن مصر تعلن عدد الإصابات بكل شفافية.





واستكمل المتحدث باسم وزارة الصحة، حديثه، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة أصدرت قرارًا ينص على إجراء تحاليل طبية للأطقم الطبية بشكل دورى ومستمر .