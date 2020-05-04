سحورك عندنا.. بيض وبطاطس بطريقة غير تقليدية

سؤال يحير كثيرون وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم:





مقادير بيض أومليت بالجبنة:

4 بيضات 4 ملاعق كبيرة دقيق نصف كوب لبن نصف كوب جبنة قريش 3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة جبنة موتزاريلا مبشورة ملح فلفل أسود سمنة خبز للتقديم

طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة

* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود * يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة * يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا * يغطى الخليط حتى تمام النضج * يقدم البيض بالجبن مع الخبز * يقدم البيض بالجبن مع الخبز





بطاطس بالمايونيز

- المقادير

بطاطس (مسلوقة و مهروسة)

معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

معلقة كبيرة مايونيز

معلقة كبيرة زيت ذرة

معلقة صغيرة ملح



الخطوات

- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم والزيت وضيفى الملح وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم وضعى القليل من الزيت على الوجه