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مرأة

سحورك عندنا.. بيض وبطاطس بطريقة غير تقليدية

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:36 ص
سحور
سحور
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لمياء الياسين

سؤال يحير كثيرون وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية  فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم:

مقادير بيض أومليت بالجبنة:

4 بيضات
4 ملاعق كبيرة دقيق 
نصف كوب لبن 
نصف كوب جبنة قريش
3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة 
جبنة موتزاريلا مبشورة 
ملح 
فلفل أسود 
سمنة 
خبز للتقديم 

طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة

* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة
* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا
* يغطى الخليط حتى تمام النضج
* يقدم البيض بالجبن مع الخبز

بطاطس بالمايونيز
- المقادير
 بطاطس (مسلوقة و مهروسة)
معلقة صغيرة فص ثوم مهروس
معلقة كبيرة مايونيز
معلقة كبيرة زيت ذرة
معلقة صغيرة ملح

الخطوات
- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم  والزيت وضيفى الملح وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم وضعى القليل من الزيت على الوجه
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