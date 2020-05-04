رمضان في زمن كورونا.. طرق الصيام الآمنة في فترة الوباء

(1): هل الصيام يزيد فرصة العدوى بفيروس كورونا؟





الجواب:





• لايوجد بحث علمي أو حقيقة واحدة ربطت بين الصيام المتقطع (صيام رمضان) وبين زيادة معدل الاصابة بالفيروسات عمومًا.

• نفت منظمة الصحة العالمية هذه الشائعة، وأكدت فوائد الصيام.





(2): ما فوائد الصيام لجسم الانسان؟





الجواب:





1. أكدت العديد من الأبحاث الطبية (العربية والدولية) على تأثيرات الصيام الإيجابية على الصحة بوجه عام، وتشمل:

1. نقص مستوى الدهون الثلاثية والكولستيرول الضار فى الدم، مما يحسن وظائف القلب الدورة الدموية.

2. زيادة عدد كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء المناعية وأهمها الخلايا الليمفاوية التى تهاجم الفيروسات (مثل فيروس كوفيد-19) مما يحسن المناعة ضد الفيروس فى حالة العدوى لا قدر الله.

3. نقص محفزات الالتهاب (مثل السيتوكاينات) التى لها دورًا أساسيًا فى تدهور مرضى كوفيد-19 وغيرها من الفيروسات الرئوية.





(3): ما الحالات المرضية التي يجب عليها إفطار رمضان؟





الجواب:





• المجموعة التالية من مرضى المناعة لديها رخصة شرعية للإفطار

1. مرضى قصور الكلى لأي سبب، مثل الذئبة الكلوية النشطة

2. مرضى متلازمة أجسام التجلط (APS)

3. مرضى متلازمة جوجرن ، المرحلة المتقدمة

4.مرضى هبوط القلب

5. مرضى السكر الذين يعالجون بالإنسولين أو حالات السكر المتذبذب

6. مرضى الوهن العضلي (الميثينيا) الذين يحتاجون للعلاج بالمستينون كل 4 ساعات

7. باقي المرضى يجب عليهم استشارة الطبيب المعالج، وهو الوحيد الذي يقرر السماح بالصيام حسب استقرار الحالة ودرجة خمول المرض.





(4): ما شروط الصيام الواجب الإلتزام بها (إذا سمح الطبيب بالصيام)، حتى نتجنب أي مشاكل بسبب الصيام.





الجواب:





• المرضى الذين يصرح لهم بالصوم يجب عليهم اتباع النصائح التالية:

1. عدم الخروج في نهار رمضان

2. الإلتزام بالتواجد في أماكن مكيفة أو فيها مروحة لتبريد المكان

3. عدم الوقوف طويلًا أمام البوتجاز بالنسبة لسيدات البيوت

4. الإفطار فورًا وشرب الماء إذا شعر المريض بأي تدهور ثم استشارة الطبيب

5. يجب شرب ٨ إلى ١٠ كوب ماء في الفترة من المغرب الى السحور لتصحيح أي درجة من الجفاف أولًا باول.





(5): كيف نضبط مواعيد الأدوية في رمضان؟





الجواب:





• الأدوية المرتبطة بالفطار قبل رمضان، يتم أخذها مع السحور، خصوصا الكورتيزون.

• الأدوية التى تؤخذ مع الغداء، يتم أخذها في رمضان وقت المغرب.

• الأدوية التي يتناولها المريض مع العشاء، يتم أخذها في رمضان الساعة ١٠ أو ١١ مساء مع وجبة خفيفة.

• مرضى كسل الغدة الدرقية: يتم أخذ الثيروكسين (إلتروكسين) قبل السحور بساعة.