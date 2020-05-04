تحويل 14 حالة كورونا سلبية من مستشفى العزل بالعلمين لنزل الشباب..صور

اكد الدكتور محمد ظريف مدير مستشفي العزل بمدينة العلمين ان جميع العاملين بمستشفي العلمين يعملون علي توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع مرضي فيروس كورونا .





وأضاف في تصريح خاص لـ صدى البلد انه تم تحويل مستشفي العلمين الي مستشفي عزل لعلاج المصابين بفيروس كورونا في 23 من شهر أبريل الماضي لافتا انه فور الإعلان عن ذلك تم وضع خطة للتعامل مع المرضي والحفاظ علي الطاقم الطبي من العدوي .





وقال إن إجمالي الاطقم الطبية بالمستشفي يبلغ 92 منهم 33 طبيبا و45 تمريض و14 إداريين وهم يعملون سويا من أجل هدف واحد علاج المرضي من فيروس كورونا دعما لوطنهم.





وأشار الى ان طاقة مستشفي العلمين تبلغ 72 سريرا و28 عناية مركزة و54 داخلي لافتا الى ان إجمالي عدد المرضي بفيروس كورونا والذي استقبلهم المستشفي بعد تحويله لحجر صحي يصل الى 71 مريضا.



