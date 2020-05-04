يعزز صحة القلب ويقوي المناعة.. فوائد تناول حليب جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها جسم الأنسان، ويوصى به للمرضى الذين لا يتحملون اللاكتوز، ويعانوا من الحساسية.





وكشفًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أفضل الفوائد الأخرى لحليب جوز الهند









- يساعد في إنقاص الوزن

يقترح الباحثون أن حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في فقدان الوزن لأنه يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) .تظهر

وتظهر الدراسات أن هذه الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة تعمل على خفض وزن الجسم ومحيط الخصر مقارنة بالدهون الأخرى.





وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يستهلكون الأطعمة التي تحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة لديهم شهية أقل بكثير في الجزء الأخير من اليوم.









- يقوي جهاز المناعة

يحتوي جوز الهند على حمض اللوريك المعروف بدعم جهاز المناعة. له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويمنع نمو السلالات البكتيرية مثل المكورات العنقودية الذهبية والسل المكورات العقدية الرئوية، وهذا بدوره يساعد على حماية الجسم من الالتهابات البكتيرية المختلفة.





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- يقلل من قرحة المعدة

وفقا لدراسة نشرت في أبحاث العلاج بالنباتات ، فإن ماء جوز الهند له خصائص مضادة للتقرحات ، والتي لديها القدرة على الحد من نمو القرحة وتقليل حجمها .





- يعزز صحة القلب

فائدة أخرى من حليب جوز الهند هي أنه يساعد في تعزيز صحة القلب بسبب وجود حمض اللوريك فيه، ووجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن تناول حليب جوز الهند أدى إلى خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL) بنسبة 18٪ .





- يخفض ضغط الدم

يمكن أن يساعد وجود المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والحديد في حليب جوز الهند في خفض ضغط الدم، ويعمل عن طريق تحسين الدورة الدموية والحفاظ على الأوعية الدموية مسترخية وخالية من الانسداد .



