متخافيش من التجاعيد .. ماسك القرفة وزيت جوز الهند

تخاف الكثير من السيدات والفتيات من شبح التجاعيد والخطوط التعبيرية التى تظهر عادة في الاربعينات ولكن في السنوات الماضية بدأت تظهر في سن أصغر لدرجة أنها بدأت تظهر في سن العشرينات.

قدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك القرفة وزيت جوز الهند لشد البشرة وعلاج علامات التجاعيد.





المكونات





½ كوب من القهوة المطحونة

¼ كوب من زيت جوز الهند

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة





ولتحضيره





1. أولًا ، قومي بتسخين زيت جوز الهند على لهب منخفض.





2. أضيفي مسحوق القهوة والسكر ومسحوق القرفة إلى زيت جوز الهند وامزجي جميع المكونات معًا.





3. تطبيق هذا على وجهك والعنق بعد الاستحمام.





4. التدليك بلطف في حركة دائرية.





5. اتركيه لمدة 20 دقيقة وشطفه بالماء الدافئ أو البارد واتركيه حتى يجف.





6. استخدمي هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.