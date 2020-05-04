ارتفاع عدد الحالات التي ترفض المستشفيات اليابانية نقلها بعربات الإسعاف بسبب كورونا

أظهر مسح أن حالات المستشفيات في اليابان التي ترفض نقل المرضى بسيارات الإسعاف، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنهم يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، زادت أكثر من خمسة أضعاف في أبريل الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.





وأبرز المسح كيف يؤثر الفيروس أيضًا على مشهد الرعاية الطارئة، مع تزايد قلق المنشآت الطبية من المرض الناجم عن الفيروس، مما يجعل من الصعب على المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض الحصول على علاج مناسب.



