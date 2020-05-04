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منوعات

ارتفاع عدد الحالات التي ترفض المستشفيات اليابانية نقلها بعربات الإسعاف بسبب كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أظهر مسح أن حالات المستشفيات في اليابان التي ترفض نقل المرضى بسيارات الإسعاف، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنهم يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، زادت أكثر من خمسة أضعاف في أبريل الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأبرز المسح كيف يؤثر الفيروس أيضًا على مشهد الرعاية الطارئة، مع تزايد قلق المنشآت الطبية من المرض الناجم عن الفيروس، مما يجعل من الصعب على المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض الحصول على علاج مناسب.

وقفز عدد الحالات الطارئة التي سُئلت فيها المؤسسات الطبية أربع مرات أو أكثر عما إذا كان بإمكانها قبول المرضى الذين يعانون من أعراض لفيروس كورونا مثل الحمى وصعوبة التنفس بين 1 و 27 أبريل، إلى 2705 من 483 وفقا للمسح.
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