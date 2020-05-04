تداول مقطع فيديو لإطلاق نار كثيف في الدوحة.. ومغردون: انقلاب على تميم





تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو أظهرت صوت إطلاق نار كثيف للرصاص في العاصمة القطرية الدوحة.





وتحدث ناشطون عن إطلاق نار وسماع دوي انفجار في مدينة الوكرة القطرية، وقال الناشط الإعلامي عبد الله البندر إن سماء قطر مليئة بالطائرات الحربية.





وقال راكان الهاجري الصحفي الرياضي القطري: "بعد ما أمر الأمير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق للشيخ حمد يحاول يسوي انقلاب ويبي يبدأ من الوكرة".





ولم يصدر بيان رسمي من الدوحة حول تداول مقاطع الفيديو وسماع إطلاق نار كثيف.







