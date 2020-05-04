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الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يكشف عن مفاجأة بشأن المسلات في مصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:20 ص
مصطفى وزيري، الأمين
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
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فرح علاء الخولي

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر ووزارة الآثار في 18 أبريل من كل عام تحتفل بيوم التراث العالمي من خلال إسدال الستار عن قطعة آثرية مصرية مرممة وموضعة في أماكن آثرية بالأقصر وكان حدث ينتظره العالم كله في هذا التوقيت من العام.


وتابع وزيري، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه وبسبب ما يمر به العالم وفي ظل تداعيات مواجهة فيروس كورونا لم تجد وزارة الآثار الفرصة لعمل الاحتفال الخاص بها ليوم التراث العالمي، ولكن قامت به في عام 2020 على نحو مختلف فقامت بعمل كشف أثري في سقارة وتابعه العالم كله من خلال شبكة الانترنت.


وأضاف: " فكان الكشف "اونلاين" لعدم تواجد أي من المؤسسات الإعلامية نظرًا للإجراءات الاحترازية.


ولفت إلى أنه منذ يومين تقريبًا تم الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير ميدان تحرير مع استمرار العمل به للانتهاء من الرتوش الأخيرة.


وأشار إلى ان الوزارة بدأت العمل على ترميم مسلتين في الشرقية وتم ترميمهم ونصبهم أمام متحف وزارة الآثار في العاصمة الادارية، بالإضافة إلى تجميع 4 مسلات أخرى مكسرة في منطقة صان الحجر بالشرقية والعمل على ترميمها، والمسلة السابعة تم إعادة ترميمها وتطويرها ووضعها في ميدان التحرير.


وأوضح أن المسلة المنصوبة في ميدان التحرير حاليًا ارتفاعها يبلغ 19 متر، مشيرًا إلى تلك المسلة كانت واحدة من 11 مسلة تم اكتشافها مؤخرًا في منطقة "صان الحجر" بالشرقية. 
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