مسلسل جمع سالم الحلقة 11 | دلال عبد العزيز تكتشف مرض زينة

شهدت أحداث الحلقة الـ ١١ من مسلسل جمع سالم إخبار شريف " محمد علاء" لـ مريم " زينة " انه انفصل عن خطيبته كريمة " ريم البارودي" وعندما يعلم والد كريمة بالامر تخبره بأن الموضوع انتهى ولن تلاحق شريف.





ويذهب الشيخ يوسف " محمد يوسف " و يونس " محمد شاهين" الى المكان الذي تسكن فيه شقيقتهما مريم ويتحدثان عن انه لابد من لم شمل العائلة من جديد.





وتعلم هاجر " دلال عبد العزيز " والدة مريم بالتبني حقيقة مرضها بعدما اخفت عنها الامر وتخبرها انها تعاني من التهاب في الاعصاب وهو ما يهدد حياتها المهنية لانها جراحة.



