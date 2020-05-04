مسلسل جمع سالم الحلقة 11 | دلال عبد العزيز تكتشف مرض زينة

شهدت أحداث الحلقة الـ ١١ من مسلسل جمع سالم إخبار شريف " محمد علاء" لـ مريم " زينة " انه انفصل عن خطيبته كريمة " ريم البارودي" وعندما يعلم والد كريمة بالامر تخبره بأن الموضوع انتهى ولن تلاحق شريف.
ويذهب الشيخ يوسف " محمد يوسف " و يونس " محمد شاهين" الى المكان الذي تسكن فيه شقيقتهما مريم ويتحدثان عن انه لابد من لم شمل العائلة من جديد.
وتعلم هاجر " دلال عبد العزيز " والدة مريم بالتبني حقيقة مرضها بعدما اخفت عنها الامر وتخبرها انها تعاني من التهاب في الاعصاب وهو ما يهدد حياتها المهنية لانها جراحة.
يدور مسلسل جمع سالم في إطار درامي عن قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.