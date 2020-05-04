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فن

أحمد فريد: حلمي تحقق بالوقوف أمام عادل إمام بالمشاركة في فلانتينو

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعرب الفنان أحمد فريد،عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في مسلسل "فالنتينو " للزعيم عادل إمام .

وقال أحمد فريد: الوقوف أمام الزعيم عادل إمام حلم وكنت أتمنى الوقوف أمامه لأنه فنان بمعني الكلمة يحترم كل من حوله ودائما يعطي النصائح لهم".

وتدور قصة مسلسل “فلانتينو” حول شخص يسمى فلانتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانة، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.

“فلانتينو” بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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