القبص على تاجرى عملة بالتجمع الخامس.. صور

تمكن رجال المباحث ، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة ، قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام ، وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون بالإشتراك مع شخص أخر .
وتم رصــد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيـع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم .
وبمواجهة المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الإتجار بالنقد الأجنبى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة .