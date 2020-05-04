القبص على تاجرى عملة بالتجمع الخامس.. صور

تمكن رجال المباحث ، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .





فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة ، قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام ، وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون بالإشتراك مع شخص أخر .





وتم رصــد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيـع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم .





وبمواجهة المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الإتجار بالنقد الأجنبى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



