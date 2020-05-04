مسلسل عربي يثير الغضب بسبب الإساءة إلى زوجة الرسول

أثار مسلسل "أحوال الناس" الذي تبثه فضائية "الجزائرية" حالة من الغضب العارم عبر السوشيال ميديا، وذلك بسبب مقطع فى العمل يسيء الى زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة خديجة رضي الله عنها .





وجاءت آراء نشطاء السوشيال ميديا غاضبة من المسلسل الذى أساء إلى زوجة الرسول السيدة خديجة، والتي وصفت في المقطع بـ"الهجالة"، وهي كلمة مسيئة في بعض مناطق الجزائر، وتُطلق على النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو تطلقن.





وتناول المسلسل في حلقته السادسة موضوع زواج المطلقة، ويتناقش البطل في أحد المشاهد مع والدته حول عريس محتمل لشقيقته، وحول ضرورة إبلاغ والدة العريس بأن شقيقته مطلقة ولها طفل، وهنا تثور والدة العروسة في وجه ابنها ،وتقول بأنه لا شيء يعيب ابنتها، وتُردد: "الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تزوج من امرأة كبيرة في السن و"هجالة".



