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أخبار البلد

مفاجأة.. الفلاحين تكشف عن فاكهة تقضي على فيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان تناول فاكهة القشطه أحد الحلول الطبيعيه للنجاة من فيروس كورونا.

ولفت في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تناول فاكهة القشطه يساعد في تقوية جهاز المناعه لدي الانسان ويقلل من فرص العدوي ويساهم في محاربة الامراض لانها فاكهه غنيه بمضادات الاكسده وتقاوم الخلايا السرطانية.

واضاف "نقيب الفلاحين" ان اصناف القشطه المشهوره بمصر القشطه البلدي والقشطه الهندي والقشطه (شريفه) والقشطه (عبدالرازق ) ، ويمكن زراعتها بحديقة المنزل علي ان يجيد المزارع عملية التلقيح اليدوي وهي من انواع الفاكهه ذات العائد الاقتصادي المرتفع وانها تبدا في الانتاج بعد ثلاث سنوات من غرس شتلاتها وتكتمل ثمارها في اشهر يونيو و يوليو او اكتوبر ونوفمبر حسب صنف ونوع الاشجار.


وتابع ابوصدام انه علي مزارعي القشطه التخلص من الحشائش والاهتمام بالري والتسميد بكميات مناسبه وفي التوقيت المناسب علي ان يتم التلقيح يدويا باستخدام فرشاة صغيره ناعمه علي مياسم الازهار تاكيدا للتلقيح والتخلص من الثمار المصابه بدفنها خارج المزرعه ومعالجتها بالجير الحي لقتل يرقات الذبابه ان وجدت.
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