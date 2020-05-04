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رياضة

استادات تعلن إطلاق سلسلة أندية سيتي كلوب في ١٥ مدينة مصرية

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلنت شركة "استادات القابضة" إطلاق سلسلة أندية City Club، لتقام في ١٥ مدينة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطط الشركة لتطوير الرياضة المصرية وإقامة أندية كبيرة بمواصفات عالمية في المدن الكبرى بالأقاليم وتوفير مكان آمن لجميع أفراد الأسرة المصرية لتمضية أفضل الأوقات وتقديم خدمات ترفيهية واجتماعية فريدة ومتنوعة، على أن يكون افتتاح أول ٥ فروع في أكتوبر المقبل، بحيث يتم افتتاح ال١٥ فرعا في أكتوبر من عام ٢٠٢٢.

وستكون سلسلة نادي city club هي أول أندية سمارت في مصر والأكثر تطورا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتضم أحدث المنشآت الرياضية وأفضلها وجميع الخدمات التي تجعل من النادي قبلة لجميع أفراد الأسرة وبمختلف أعمارهم.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إنه في City Club سيكون لدى جميع العائلات المصرية فرصة أقوى في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، والترفيهية.

وأوضح البيان أن سلسلة City Club تسعى لتقديم خدمات مختلفة، فريدة، ومميزة لكل أفراد الأسرة في مكان واحد، لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهي في جودتها تلك الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية بالقاهرة.

وقررت الشركة البدء بافتتاح أول ٥ أفرع من سلسلة أندية City Club في أكتوبر القادم، على أن يتم افتتاح باقي الفروع في ١٥ مدينة في أكتوبر من عام ٢٠٢٢.
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