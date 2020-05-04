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أخبار البلد

الزراعة تصدر نشرة توصيات فنية مصورة لمزارعي الذرة الشامية خلال شهر مايو

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة فنية مصورة تتضمن أهم التوصيات الفنية، الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها خلال شهر مايو الجاري.

تبدأ الزراعة خلال هذا الشهر بالأصناف الموصى بها حيث تؤدى الزراعة بالأصناف المحلية أو غير الموثوق بها إلى خفض كبير فى المحصول.

وأشارت إلى أنه يتم تجهز الأرض بإضافة السماد البلدى والحرث مرتين مع إضافة 200 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم 15% عند الحرثة الأخيرة ثم التزحيف والتسوية والتخطيط بمعدل 9 خط/ قصبتين (80 سم من الخطوط وتقسم إلى فرد بعرض 7 متر (قصبتين) لإحكام الرى مع مسح الريش العمالة.

وأوضحت أن السماد البلدى يؤدى الى تحسين خواص التربة وزيادة احتفاظ التربة بالماء والعناصر الغذائية، كما يؤدى الحرث الى زيادة تهوية التربة وتسوية الأرض ويؤدى التخطيط الى سهولة التحكم فى مياه الرى.

وأضافت أن الزراعة تتم فى جور فى الثلث السفلى من الخط على أبعاد 25 سم بين الجور مع وضع 2 حبة فى الجورة على عمـق  4-5 سـم مع التغطية حيث يؤدى عدم الالتزام بالكثافة النباتية المطلوبة إلى نقص كبير فى عدد النباتات الحاملة للكيزان وبالتالى يقل المحصول النهائى من الحبوب.

تروى الأرض على البارد مع الحرص على أن تتشبع الأرض بالماء وفى حالة عدم تشبع الأرض بالماء يؤدى إلى ضعف نمو البادرات ونقص المحصول الناتج عليها.
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