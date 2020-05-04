أيمن عبد العزيز: أنا أول لاعب مصري يتوج ببطولة أوروبية.. وفريقي طلب 10 ملايين يورو لانتقالي لـ فنربخشة

تحدث أيمن عبد العزيز، قائد فريق الزمالك السابق اليوم، الإثنين، عن رحلته الاحترافية في تركيا.





وقال "عبد العزيز"، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة، "بدأت في فريق كوجالي، لعبت مع أحمد حسن ومدحت عبدالهادي، ورحل مدحت عن الفريق، وأحمد حسن بقى معي 6 أشهر قبل أن يذهب لدنزلي سبور، وحققت مع الفريق بطولة كأس تركيا، وأصبحت أول لاعب مصري يتوج ببطولة أوروبية بعد الفوز على بشكتاش، ومن ثم ذهبت لمالاطيا سبور".





وأضاف "طلب نادي فنربخشة التعاقد معي، لكن نادي كوجالي قام بالمغالاة المادية، وطلب مبلغ 10 ملايين يورو للتخلي عني، وأنا كنت صغيرًا في عمر الـ 20 فقط، فتعاقد فنربخشة مع أورتيجا، ومن ثم ذهبت لنادي مالاطيا سبور، وكنت أفضل لاعب في تركيا لمدة 6 أشهر".





وكان أيمن عبدالعزيز لعب بصفوف نادي الزمالك في عمر الـ 17 قبل أن يحترف في تركيا، ثم عاد لقيادة نادي الزمالك.

يذكر أن الدوري تم إيقافه حتى منتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا.



