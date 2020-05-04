تخلصي من المسام الواسعة بهذه الوصفة السحرية

تعتبر البشرة من أهم الاشياء التي تشغل اهتمام اي فتاة لذلك يجب الاهتمام بها، وسنقدم لك ماسك النشا واللبن الذي يساعد على نضارة وتنظيف البشرة والتخلص من مشكلة المسام الواسعة، وفقا لموقع boldsky .
- مكونات الماسك:
3 معلقه حليب البودرة.
2 معلقه ماء الورد.
2 معلقه من النشا.
- طريقة عمل الماسك:
- اخلطي الحليب مع النشا كويس وبعدين حطى ماء الورد تدريجيا مع التقليب المستمر عشان الماسك يطلع قوامه متماسك.
- ضيفى عصرة لمون لو بشرتك دهنية.
- فردي الماسك على بشرتك وسيبيه ل نصف ساعة لحد ما يجف تماما وبعدين اغسلي بشرتك ب الماء الدافئ.
- مكونات الماسك:
3 معلقه حليب البودرة.
2 معلقه ماء الورد.
2 معلقه من النشا.
- طريقة عمل الماسك:
- اخلطي الحليب مع النشا كويس وبعدين حطى ماء الورد تدريجيا مع التقليب المستمر عشان الماسك يطلع قوامه متماسك.
- ضيفى عصرة لمون لو بشرتك دهنية.
- فردي الماسك على بشرتك وسيبيه ل نصف ساعة لحد ما يجف تماما وبعدين اغسلي بشرتك ب الماء الدافئ.