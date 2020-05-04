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الأوقاف: إنهاء خدمة عامل بالإسكندرية خالف تعليمات غلق المساجد

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:16 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة العامل عادل إبراهيم حسن حلافي؛ لقيامه بفتح زاوية الودود بحي اللبان التابعة لإدارة الجمارك بمديرية أوقاف الإسكندرية لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها، وتحرر ضده محضر بالواقعة.


وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أيضًا، عدة أمور:

1- ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .
2- أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .
3- أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .
4- أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة .
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