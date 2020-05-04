أنجيلا ميركل تتعهد بتقديم 552 مليون يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

تعهدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بتخصيص مبلغ 525 يورو للتعاون الدولي في أبحاث كورونا.







جاء ذلك على خلفية مؤتمر المانحين الذى تم عقده عبر الفيديو كونفرنس ودعت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الاثنين.



وأضافت ميركل إن جائحة كورونا تمثل تحديا عالميا لا يمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود الدولية من خلال تعاون دولى متعدد الأطراف ، وعبرت عن استيائها من عدم استعداد الجميع للتعاون المشترك للخروج من الأزمة ، لافتة الى أن بلادها ستساهم في ذلك على نحو فعال.







يشار الى أن وزيرة البحث العلمى الألمانية أنيا كارليتسيك قد حذرت من رفع سقف التوقعات فيما يخص تطوير لقاح مضاد لكورونا ، وقالت " إن خروج لقاح للنور لن يكون قبل منتصف العام القادم على أقل تقدير بشأن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة.







وأضافت الوزيرة الألمانية ، خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين ، "لا ننتظر أن تحدث معجزة" ، وكشفت عن برنامج لتطوير اللقاح وتصنيعه في ألمانيا، موضحة أن البرنامج يقوم على دعم شركات الأدوية والمجموعات البحثية والتوسع في الاختبارات السريرية للقاحات.



