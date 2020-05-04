AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أنجيلا ميركل تتعهد بتقديم 552 مليون يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:33 م
ميركل
ميركل
Advertisements
ا ش ا
تعهدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بتخصيص مبلغ 525 يورو للتعاون الدولي في أبحاث كورونا.


جاء ذلك على خلفية مؤتمر المانحين الذى تم عقده عبر الفيديو كونفرنس ودعت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الاثنين.

وأضافت ميركل إن جائحة كورونا تمثل تحديا عالميا لا يمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود الدولية من خلال تعاون دولى متعدد الأطراف ، وعبرت عن استيائها من عدم استعداد الجميع للتعاون المشترك للخروج من الأزمة ، لافتة الى أن بلادها ستساهم في ذلك على نحو فعال.


يشار الى أن وزيرة البحث العلمى الألمانية أنيا كارليتسيك قد حذرت من رفع سقف التوقعات فيما يخص تطوير لقاح مضاد لكورونا ، وقالت " إن خروج لقاح للنور لن يكون قبل منتصف العام القادم على أقل تقدير بشأن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة.


وأضافت الوزيرة الألمانية ، خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين ، "لا ننتظر أن تحدث معجزة" ، وكشفت عن برنامج لتطوير اللقاح وتصنيعه في ألمانيا، موضحة أن البرنامج يقوم على دعم شركات الأدوية والمجموعات البحثية والتوسع في الاختبارات السريرية للقاحات.


وكانت المستشارة الألمانية قد أطلقت ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي دعوة عالمية لجمع 7.5 مليار يورو لتطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا.
رأش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسؤول أمريكي يعلن إجراء أول تجربة سريرية على لقاح محتمل لكورونا

ألمانيا تقدم ميزانية إضافية بقيمة 150 مليار يورو لمواجهة كورونا

بعد إجراءات ألمانيا لمواجهة كورونا.. شوارع برلين تخلو من المارة

ميركل: ألمانيا ستعرف عواقب تخفيف الإغلاق بعد 14 يوما من الآن

تجارب واعدة.. لقاح كورونا يخرج من ألمانيا وهذه تفاصيله

هل تسمعنى؟.. ميركل تتعرض لموقف محرج على الهواء.. شاهد

ترشيحاتنا

النواب يقر فرض رسوم تنمية 30 قرشا للبنزين و25 قرشا للسولار

جونسون يكشف السر وراء انتصاره على كورونا

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 بعد التخفيض.. صور

نجم النادي الأهلي ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. اليوم

من جناح شهر العسل إلى الزنزانة.. القبض على عروسين بسبب خرق الحجر الصحي

سقوط عمارات يوم 15 رمضان ومن يخرج سيصاب بالعمى.. وكيل الأزهر السابق يوضح الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات