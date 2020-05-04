خالد الجندى: القرآن حذرنا من التعميم لعدم الظلم.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم مشهور بمزايا كثيرة وأبرزها "صيانة الاحتمال".





وأكد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأثنين، أن "صيانة الاحتمال" أنه لا يجب التعميم على الأمور ووضع الاحتمالات لعدم الظلم.





وأضاف أن صيانة الاحتمال تمكن الشخص من عدم التعميم ووضع حد أمام الحكم على الأشخاص الذين أمامه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

وتابع أن المقصود بـ"صلوات الرسول" أن الشخص أن يعطي الصدقة ويطمع أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم له، مضيفا أن صلاة النبي عليهم عن طريق الدعاء بالرحمة والطمأنينة لهم.



