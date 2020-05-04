AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"التصديري للصناعات الغذائية": 893 مليون دولار قيمة صادرات القطاع خلال 3 شهور

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:39 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ ماقيمته 893 مليون دولار أمريكي محققة نسبة نمو 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 885 مليون دولار.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 89 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، يليها في المرتبة الثانية ليبيا بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 12%، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة من حيث أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية بقيمة بلغت 47 مليون دولار وبنسبة نمو 120%، تلاها الأردن بقيمة 43 مليون دولار ونسبة انخفاض في القيمة 16%، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو في القيمة 1%.

وأوضح التقرير أن الخضار المجمد يعد أكبر السلع الغذائية في القيمة خلال الفترة "يناير -مارس،" من العام الحالي بقيمة بلغت 105 ملايين دولار محققة نسبة نمو قدرها 6% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019، يليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 86 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 1%، ثم زيوت الطعام بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 122%، دقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة انخفاض بلغت 35%، وفي المركز الخامس الشيكولاتة بقيمة 43 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 3%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تفشي كورونا.. ارتفاع الصادرات المصرية لـ4.394 مليار دولار

بقيمة 793 مليون دولار.. مصر تصدر حليا وأحجارا كريمة خلال 3 أشهر

تراجع صادرات الأسمنت 18٪ خلال الربع الأول من 2020

171 مليون دولار.. قيمة صادرات الألمونيوم والنحاس المصرية خلال الربع الأول من 2020

ترشيحاتنا

غير العالم.. اليابان تستبدل الأطباء بـ الروبورت فلفل لعلاج مرضى كورونا

لماذا وضع سيدنا يوسف صواع الملك لإخوته؟.. على جمعة يكشف سببين

فيديوجراف.. تفاصيل ماحدث لـ محمد رمضان وزوجته في كمين الدقي

مصطفى يونس يعلق على تصريحات فاروق جعفر عن إنجازات مرتضى منصور

بعد حلقة رامز.. أمينة خليل تتغزل في شجاعة وقوة حارس الأهلي

غضب وثورة من أحمد السعدني ضد رامز جلال بعد حلقة الشناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك وبنطلون غريب .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

بالفيديو كونفرانس.. مصر تنتظر طرح شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 .. صور

10 أعراض ومضاعفات خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة