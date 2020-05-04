"التصديري للصناعات الغذائية": 893 مليون دولار قيمة صادرات القطاع خلال 3 شهور

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ ماقيمته 893 مليون دولار أمريكي محققة نسبة نمو 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 885 مليون دولار.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 89 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، يليها في المرتبة الثانية ليبيا بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 12%، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة من حيث أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية بقيمة بلغت 47 مليون دولار وبنسبة نمو 120%، تلاها الأردن بقيمة 43 مليون دولار ونسبة انخفاض في القيمة 16%، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو في القيمة 1%.





وأوضح التقرير أن الخضار المجمد يعد أكبر السلع الغذائية في القيمة خلال الفترة "يناير -مارس،" من العام الحالي بقيمة بلغت 105 ملايين دولار محققة نسبة نمو قدرها 6% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019، يليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 86 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 1%، ثم زيوت الطعام بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 122%، دقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة انخفاض بلغت 35%، وفي المركز الخامس الشيكولاتة بقيمة 43 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 3%.



