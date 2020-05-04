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أخبار البلد

الوزراء: 87% زيادة في استخدام الإنترنت المنزلي بسبب فيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:29 م
ارشيف
ارشيف
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محمود مطاوع
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف استخدام الانترنت في مصر خلال الفترة الماضية موضحا انه في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد واللجوء إلى العزل المنزلي؛ شهد استخدام الإنترنت في مصر زيادة ملحوظة، وهو ما ترتب عليه  تطوير استخدام خدمات الاتصالات.
 
وأوضح الإنفوجراف، أن 87% نسبة الزيادة فى استخدام الإنترنت المنزلى بينما 18% نسبة الزيادة فى استخدام الموبايل إنترنت، وارتفاع الضغط على استخدام الإنترنت لـ15 ساعة يوميا لتصبح ذروة استخدام الانترنت فى مصر من 12ظهرا وحتى 3عصرا . 

وعلى جانب أخر كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ولتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أى زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، مُوضحةً أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب فى أى زيادة فى الأسعار المعلنة والسارية حاليًا، مُشيرةً إلى أن الرسوم التى تم إقرارها هى عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضى لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية التى تنعقد بشكل ربع سنوى.
الوزراء: 87% زيادة في استخدام الإنترنت المنزلي بسبب فيروس كورونا
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