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أخبار العالم

تركيا تعلن خطة لتخفيف قيود حظر التجول

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:15 م
أردوغان
أردوغان
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قسم الخارجي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة لتخفيف القيود المفروضة تدريجيًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد مع انخفاض الوفيات والإصابات، وفق ما ذكرت  شبكة إيه بي سي.


قال أردوغان يوم الاثنين ، إن بلاده ستبدأ خطة  للتخفيف من القيود المفروضة تدريجيًا مع انخفاض معدل الوفيات، لكنه حذر من اتخاذ تدابير أكثر صرامة في حالة زيادة عدد الإصابات.


وفي خطاب متلفز عقب اجتماع لمجلس الوزراء ، قال أردوغان إنه سيتم السماح بفتح مراكز التسوق اعتبارًا من 11 مايو ، وكذلك صالونات الحلاقة وصالونات التجميل طالما أنها تعمل  بنصف طاقتها .


وأضاف أردوغان إن الحكومة سترفع أيضا قيود الدخول والخروج لسبع مدن تمت السيطرة  فيها على تفشي الفيروس.


وسيبقى الإجراء ساري المفعول على 24 مدينة أخرى ، بما في ذلك اسطنبول وأنقرة.


ولفت أردوغان إلى أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا - والذين كانوا تحت حظر التجوال خلال الأسابيع الستة الماضية - سيُسمح لهم بمغادرة منازلهم لمدة أربع ساعات في 10 مايو ، وسيُسمح للأطفال بالمشي لمدة أربع ساعات في 13 مايو والمراهقين في 15 مايو.


في غضون ذلك ، أعلن وزير الصحة عن 64 حالة وفاة جديدة  بكوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية - بارتفاع طفيف عن 61 حالة وفاة يوم الأحد ، وهو أقل عدد من الوفيات اليومية منذ أكثر من شهر. ويبلغ عدد الوفيات في البلاد الآن 3461.


كما أبلغ الوزير فراتين كوكا عن 1614 حالة إصابة مؤكدة ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 127659 إصابة.


تحتل تركيا المرتبة الثامنة في الحالات المؤكدة  بالإصابة الوبائية، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

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