سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 5-5-2020

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 5-5-2020، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار الامريكي في بنوك: "التنمية الصناعية، والاستثمار العربي، عودة، المصري لتنمية الصادرات" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنوك:"مصر ايران التنمية، الاهلي الكويتي، ومصرف ابو ظبي 15.70 جنيه للشراء و15.80جنيه للبيع.