AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 5-5-2020

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك  اليوم الثلاثاء 5-5-2020، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي  15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، وفي بنك مصر  سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الامريكي في بنوك: "التنمية الصناعية، والاستثمار العربي، عودة، المصري لتنمية الصادرات" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنوك:"مصر ايران التنمية، الاهلي الكويتي، ومصرف ابو ظبي 15.70 جنيه للشراء و15.80جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 18-3-2020

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 إبريل 2020

سعر الدولار فى البنوك الثلاثاء 28 ابريل 2020

الاستقرار سيد الموقف.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

في باب يفوت جمل.. رضوى الشربيني تثير الجدل عبر تويتر

دول وسيطة.. وزيرة الهجرة توضح كيفية عودة المصريين من قطر.. فيديو

بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور

جمعة القيامة وهزة أرضية يوم 15 رمضان.. حقيقة أم شائعة.. فيديو

محمد رمضان ينشر فيديو لـ علي ربيع ومصطفى خاطر.. والأخير: دايما مبدع.. شاهد

تحذير عاجل من الحكومة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر خسارة أديل 22 كيلو من وزنها

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة