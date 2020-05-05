نيسان تعلن توافر اختبارات القيادة للسيارة صني 2020 nissan sunny في نسختها المانيوال .. صور

اعلن وكيل نيسان في مصر عن اتاحة اختبارات القيادة الفئة المانيوال من سيارتها نيسان صني 2020 nissan sunny في السوق المصري بعد طرحها مرة أخري بفتيس يدوي عادي و ليس اوتوماتيك .





ومن المقرر أن تعرض بجانب شقيقتها الاوتوماتيك و السيارة نيسان صني 2020 nissan sunny اعتمدت عليها الشركة لفترة طويلة وحققت مبيعات خرافية بسبب سعرها التنافسي .





وقد تم طرح نيسان صني 2020 nissan sunny النسخة المانيوال بسعر 179.000 جنيه وذلك ضمن العرض السعري على طرازات نيسان في مصر حيث أن السعر يعتبر أقل من سعرها الاصلي الذي يصل الي 191.900 جنيه خارج العروض وبالتالي يكون سعر النسخة المانيوال من السيارة مقدم بتخفيضات تصل الي 12 ألف جنيه .





وتتوفر نيسان صني 2020 nissan sunny في مصر بثلاثة فئات مختلفة مع محرك 1500 سي سي 108 حصان مع ناقل أوتوماتيكي.



