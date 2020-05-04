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البطل أحمد منسي يوجع قناة الجزيرة وأعوانها حتى وهو شهيد ..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:42 م
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي تامر أمين، أن مسلسل الاختيار الذى يذاع على الشاشات المصرية والذى يجسد بطولة الشهيد البطل أحمد منسي ويوضح ما تقوم به القوات المسلحة لحماية البلاد من الخونة.

وأضاف تامر أمين في برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن مسلسل الاختيار لا يجسد صورة الشهيد البطل احمد منسي فقط ولكنه يجسد صورة كل بطل استشهد على أرض مصر.


وأوضح تامر أمين ، أن مسلسل الاختيار يساوى 1000 خطاب سياسي و1000 خطاب إعلامي وذالك لان هذا المسلسل يوضح المعني الحقيقي للقوة الناعمة .

وتابع : أن مسلسل الاختيار اوجع قناة الجزيرة الاخوانية وجميع منصات الإخوان في العالم  حتى وهو شهيد في الجنة مش وسطنا .


واستكمل : أن البطل "منسي" الاسطورة يوجع ويؤلم الخونة حيا وميتا .



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