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أخبار العالم

البرلمان العراقي يعلن تكليف الكاظمي.. الأربعاء

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:30 م
بيان تكليف الكاظمي
بيان تكليف الكاظمي
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قسم الخارجي

أعلن البرلمان العراقي إنه حدد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام  عراقية.

وسبق إن أفاد بيان لمجلس النواب العراقي بأن البرلمان سيعقد خلال الأسبوع الحالي جلسة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.


 وذكر بيان نشره مكتب المتحدث الرسمي باسم البرلمان العراقي أنه “استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد الاثنين”.


وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أعلنت عن استكمال تسمية التشكيلة الوزارية الجديدة، فيما تم إرسال نسخة من البرنامج الحكومي للبرلمان الأسبوع الماضي.

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