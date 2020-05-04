بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

حرصت الإعلامية بوسي شلبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها برفقة الفنانة روجينا.
تألقت روجينا فى الصورة بإطلالة رمضانية أنيقة، وارتدت بنطلون جينز مع بلوزة بسيطة بلون الأبيض ونسقت معها عباءة مفتوحة أتسمت بالنقوشات والألوان الجذابة.
وانتعلت روجينا حذاء ملفت بكعب عالى باللون البيج، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة التى منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت روجينا على خصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.