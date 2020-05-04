AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:37 م
روجينا
روجينا
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الإعلامية بوسي شلبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها برفقة الفنانة روجينا.

تألقت روجينا فى الصورة بإطلالة رمضانية أنيقة، وارتدت بنطلون جينز مع بلوزة بسيطة بلون الأبيض ونسقت معها عباءة مفتوحة أتسمت بالنقوشات والألوان الجذابة.

وانتعلت روجينا حذاء ملفت بكعب عالى باللون البيج، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت روجينا على خصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة  المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

من أسوان.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

بملابس عصرية.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث إطلالة أنيقة لها

بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بالكمامة وملابس صيفى.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد الشناوي على مقلب رامز جلال.. شاهد

أسوأ سيناريو.. الصين تستعد لحرب مع أمريكا

فهمت الموضوع غلط .. سيدة تقطع الكمامة لسبب غريب .. صور

تحذير عاجل من الحكومة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

حلقة محمد الشناوي تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

بـ كعب عالى .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بملابس على موضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور