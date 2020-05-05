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أخبار العالم

العالم يسجل أكثر من ربع مليون وفاة بسبب كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم حاجز الـ 250 ألف حالة، كما سجل العالم أكثر من 3.5 مليون إصابة. 

وكانت معظم الوفيات والإصابات خلال الأيام القليلة الماضية في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية لكن الأعداد تتزايد في بؤر أصغر بأمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.

وتم تسجيل 3062 وفاة جديدة و61923 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3.58 مليون شخص.

وأعلنت العديد من الدول الأوروبية والعربية تخفيف القيود المفروضة على البلاد، وذلك عقب انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد. 

وسجلت مدينة ووهان الصينية أول حالة إصابة بالفيروس في نهاية العام الماضي، ليسجل حتى الأن أكثر من 3.5 مليون إصابة حول العالم. 
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